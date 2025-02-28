Глава РФПИ оценил перепалку между Трампом и Зеленским

Глава РФПИ Дмитриев назвал исторической перепалку между Трампом и Зеленским

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «исторической» перепалку, которая произошла между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом и главой Украины Владимиром Зеленским.

«Историческое», — так Дмитриев прокомментировал в социальной сети X видеозапись с эмоциональными высказываниями лидеров двух стран.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Британии назвали дипломатической катастрофой встречу Трампа с Зеленским.