Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте

Офис президента Украины Владимира Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте (организация включена министерством юстиции России в перечень нежелательных организаций) в Вашингтоне после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в социальной сети X сообщил корреспондент CBS News Аарон Наварро, ссылаясь на организаторов.

«Выступление президента Украины Зеленского в Hudson Institute в округе Колумбия отменено, только что объявили организаторы», — заявил он.

По словам журналиста, офис главы украинского государства проинформировал их об этом.

Согласно расписанию аналитического центра, в Hudson Institute лидер Украины должен был выступить в 16:00 по местному времени (полночь 1 марта мск).

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Медведев назвал полезной «затрещину» Зеленскому от Трампа.