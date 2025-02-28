Медведев назвал полезной «затрещину» Зеленскому от Трампа

Медведев сообщил, что затрещина Зеленскому от Трампа была полезной

Президент Украины Владимир Зеленский «получил крепкую затрещину» от главы Белого дома Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя встречу глав государств в Вашингтоне.

«Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — отметил он.

Медведев обратил внимание на то, что Трамп впервые сказал Зеленскому правду в лицо о том, что Киев играет с третьей мировой войной. Политик также добавил, что глава Белого дома устроил Зеленскому «лютую выволочку в Овальном кабинете».

Центральной темой перепалки, о которой идет речь, стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил о неспособности Зеленского отменить запрет на ведение переговоров с РФ.