Поддержка США для Украины очень важна. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, комментируя публичную перепалку украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Надеюсь, Украина сохранит поддержку Соединенных Штатов, которая для нас очень важна. Сегодня не время для эмоций. Нужно искать общие позиции», — отметил он.

По мнению Кличко, сотрудничество и доверительные отношения между США и Украиной очень важны для безопасности и стабильности в Европе.

Трамп в ходе перепалки с Зеленским в Вашингтоне заявил, что президент Украины не выражает благодарность Соединенным Штатам за поддержку. Также глава Белого дома упрекнул украинского лидера в отсутствии сильной позиции.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.