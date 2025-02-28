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Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом

CNN: пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена после перепалки
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Nathan Howard/Reuters

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была отменена после перепалки на их встрече в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает журналистка CNN Кэйтлин Коллинс в соцсети X.

«Пресс-конференция отменена», — написала она.

Трамп отметил, что в ходе встречи было установлено, что Зеленский «не готов к миру». Также американский президент заявил о приоритете установления мира над получением тактических преимуществ и осудил поведение Зеленского во время пресс-конференции.

Также американский лидер подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете и сможет вернуться, «когда будет готов к миру».

В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А отмена военного положения вызовет необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик.

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