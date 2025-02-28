Трамп заявил, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта

Трамп: Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности украинского коллеги Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп описал встречу с Зеленским в Белом доме как содержательную, отметив, что открывшиеся в ходе нее обстоятельства требуют дальнейшего обсуждения. Он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, не заинтересован в мирном решении при участии США, рассматривая американскую поддержку как инструмент для усиления своей позиции на переговорах.

Трамп заявил о приоритете установления мира над получением тактических преимуществ и осудил поведение Зеленского в Овальном кабинете как неуважительное по отношению к Соединенным Штатам.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов к возможным переговорам, заявив, что Зеленский может возобновить контакты, когда продемонстрирует готовность к реальному мирному процессу.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. Российский лидер напомнил, что Трамп до вступления в должность обещал быстро урегулировать конфликт на Украине.

«Но после того как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода», — добавил президент.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.