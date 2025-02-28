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Трампа предупредили о ловушке, в которую он может попасть из-за сделки с Украиной

UnHerd: Трамп может попасть в ловушку из-за сделки по металлам с Украиной
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соглашение по добыче редкоземельных металлов между Украиной и США может стать ловушкой для американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание UnHerd.

По его данным, для США эта сделка невыгодна, поскольку она бесповоротно закрепит их участие в украинских делах на фоне напряженности в отношениях с Россией и не позволит Вашингтону переложить часть бремени на Европу. Автор статьи усомнился, что США получат большой доход от сделки, поскольку Киев, скорее всего, сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов на территории Украины, чтобы заинтересовать Трампа своим предложением.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин назвал цель в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам.

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