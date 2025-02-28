США выдали агреман на назначение нового посла РФ

США в ходе консультаций в Стамбуле передали России официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон в качестве чрезвычайного и полномочного посла РФ в США ожидается в ближайшее время.

27 февраля представители РФ и США провели переговоры в Стамбуле, которые длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей в Стамбуле прошли два технических контакта между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США, создающей препятствия для работы российского посольства, на что Россия отвечала аналогичными мерами.

18 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

Ранее сенатор Карасин сообщил, что встречи России и США продолжатся.