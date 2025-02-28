Сенатор Карасин сообщил, что встречи России и США продолжатся

Встречи делегаций России и США будут продолжены, они должны привести к конкретным результатам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия».

27 февраля представители РФ и США провели переговоры в Стамбуле, которые длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Сенатор отметил, что эта тема является основой для конкретного продвижения «в абсолютно понятных, предметных проблемах двусторонних отношений, когда наши представительства обсуждают и предлагают те или иные рецепты или какие-то выходы из создавшихся трудных ситуаций».

По его мнению, работа по оздоровлению отношений между Вашингтоном и Москвой должна нести фундаментальный характер.

Этот процесс уже начался, движение по более предсказуемым трекам сотрудничества будет продолжено, добавил Карасин.

В пятницу российский МИД сообщил, что стороны согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий РФ и США.

Ранее Госдеп дал оценку переговорам России и США в Турции.