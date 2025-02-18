Стало известно, кто может стать послом США в России

«Ъ»: послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Послом Соединенных Штатов в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, Россия рассчитывает на скорое решение вопроса о выдаче американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне.

Ричард Норланд, назначенный послом США в Ливии 2 апреля 2019 года, имеет обширный опыт работы в дипломатической сфере. Ранее он занимал должности посла в Грузии и Узбекистане, а также работал в Кабуле и Риге. Норланд был советником по внешней политике у генерала Джозефа Данфорда и директором по европейским делам в Совете национальной безопасности при администрациях Клинтона и Буша.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее стало известно, чем угощали делегации из РФ и США на переговорах в Эр-Рияде.