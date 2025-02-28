Партия экс-президента Украины подала иск в суд из-за введенных против него санкций

Партия Порошенко подала в суд из-за введенных против него санкций

Партия бывшего лидера Украины Петра Порошенко «‎Европейская солидарность» подает иск в суд из-за введенных против него санкций. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

«Команда Порошенко и «‎Европейская Солидарность» подают в суд для отмены незаконных санкций»‎, — говорится в сообщении.

Члены партии также заявили, что по состоянию на 15:30 (по мск) они собрали более 100 тысяч подписей в поддержку снятия санкций с Порошенко. Их передадут в офис президента Украины Владимира Зеленского.

13 февраля украинский лидер ввел бессрочные санкции против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

12 февраля Порошенко сообщал, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

Ранее Порошенко заявил, что Украина потеряла доверие США.