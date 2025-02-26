Порошенко заявил, что Украина потеряла доверие Соединенных Штатов

Украина лишилась доверия Соединенных Штатов и будет расплачиваться за это. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Политик назвал возникшую ситуацию угрожающей. Так, страны «Большой семерки» не смогли согласовать общее заявление, США и Израиль проголосовали против украинской резолюции. По словам Порошенко, это является сигналом потери доверия, уничтоженного за последние месяцы.

Бывший президент выразил обеспокоенность тем, что из-за возникшего конфликта с Киевом новое руководство США будет принимать решения без учета позиции Украины.

Порошенко подчеркнул, что за потерю доверия Киеву придется расплачиваться.

По мнению газеты New York Times, в случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов Украина сможет продержаться всего несколько месяцев.

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ошеломил» украинских чиновников, заявив, что Вашингтон рассматривает возможность вывода значительной части американских войск из Европы. По данным телеканала, этот план вызвал обеспокоенность у представителей Украины.

Ранее Вэнс заявил о нежелании Зеленского быстро закончить конфликт.