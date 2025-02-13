Украина ввела санкции против Медведчука и Коломойского

Украинский совет национальной безопасности (СНБО) наложил санкции на бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Помимо Коломойского и Медведчука, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

12 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.

По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

Ранее Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко.