Порошенко вручили 15 повесток

Порошенко заявил, что ему вручили 15 повесток и не дают съездить в Мюнхен

Власти Украины вручили экс-президенту Петру Порошенко, который является лидером партии «Европейская солидарность» и внесен Росфинмониторингом в список лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом, 15 повесток в Государственное бюро расследований. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Порошенко отметил, что «традиционная практика запрета выезда за границу на международные мероприятия исчерпала себя». Он добавил, что после его визита в Вашингтон ему вручили повестки, которые действуют с 14 по 28 февраля, что, по его мнению, сделано с целью не допустить его ни на фронт, ни в Мюнхен. (Порошенко не сможет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля)

«Для них существует только война с теми, кого они считают врагами», — заявил он.

До этого Порошенко заявил, что не смог покинуть страну для встречи с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте.

Экс-президента Украины не выпустили из страны не в первый раз. В конце 2023 года пограничники отказались выпустить его с территории страны в командировку в Польшу и США. В ответ на это он заявил, что офис украинского лидера Владимира Зеленского пошел на «диверсию» против своей страны.

Ранее комитет Рады рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний.