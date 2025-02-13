Порошенко оценил решение украинского руководства ввести против него санкции

Петр Порошенко рассказал, как его предупреждали, что у Киева «сорвало крышу»

Бывший президент Украины и председатель оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что в ходе заграничной поездки получил предупреждение, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу». Политик опубликовал пост с соответствующим содержанием в личном Telegram-канале.

По словам экс-главы государства, на днях он вернулся в родную страну из-за рубежа. Во время командировки Порошенко посетил Польшу, Германию, Францию, США и Бельгию.

«Меня все предупреждали, что у власти «сорвало крышу», про санкции, новые подозрения, и что мне лучше точно оставаться за границей. <...> Но я должен быть тут, со своей страной», — отметил бывший украинский лидер.

12 февраля Порошенко сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.

Ранее сыну Порошенко предложили пойти на службу в армии по контракту.