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В Госдуме назвали сделку Украины и США по металлам колонизацией

Депутат Толмачев назвал сделку Киева с США по металлам колонизацией Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Сделка Вашингтона и Киева по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины и закономерным результатом политики украинских властей. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Фактическая колонизация Украины — закономерный результат политики киевского режима. Утрата суверенитета — плата за «разворот на Запад» и ненависть к России», — отметил депутат.

Толмачев отметил, что в истории было многое, однако полноценная колония США в центре Европы — это новинка. Он считает, что в Киеве будут властвовать «представители цивилизованного мира», а сами украинцы будут в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов.

До этого стали известны детали соглашения по редкоземельным металлам Украины с США. В числе прочего Соединенные Штаты обязуются поддерживать усилия страны по получению гарантий безопасности.

Кроме того, договор предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государства полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанной с ними логистикой.

26 февраля жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США. Протестующие требовали отсрочить подписание подобных документов до окончания конфликта с РФ.

Ранее ученый оценил вред экологии Украины от добычи редкоземельных металлов.

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