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На Украине раскрыли детали соглашения по металлам с США

Шмыгаль: США в сделке по металлам обязались гарантировать безопасность Украине
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В положении соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами говорится, что американская сторона обязуется поддерживать усилия страны по получению гарантий безопасности для построения прочного мира. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

По данным издания, стороны переговоров подготовили окончательную версию соглашения в среду, 26 февраля. Шмыгаль подчеркнул, что договор должен быть одобрен правительством страны сегодня вечером.

До этого украинское агентство УНИАН писало, что жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам. Отмечается, что участники акции требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца конфликта и добавить в них гарантии безопасности.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины от добычи редкоземельных металлов.

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