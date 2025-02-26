На Украине раскрыли детали соглашения по металлам с США

В положении соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами говорится, что американская сторона обязуется поддерживать усилия страны по получению гарантий безопасности для построения прочного мира. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

По данным издания, стороны переговоров подготовили окончательную версию соглашения в среду, 26 февраля. Шмыгаль подчеркнул, что договор должен быть одобрен правительством страны сегодня вечером.

До этого украинское агентство УНИАН писало, что жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам. Отмечается, что участники акции требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца конфликта и добавить в них гарантии безопасности.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины от добычи редкоземельных металлов.