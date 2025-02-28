Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Дзержинска (украинское название города — Торецк), под Горловкой. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Им нужна была политическая цель, показать, что они не вышли из Торецка, они бросили ДРГ, эти группы были разбиты», — сказал он.

По словам чиновника, политический пиар украинской армии в первую очередь связан с подобными попытками.

23 февраля Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки. Подробностей о пострадавших и разрушениях не приводилось.

20 февраля губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки около 20 раз обстреляли Горловку. Глава республики уточнил, что украинские военные использовали для обстрела города дальнобойную 155-мм артиллерию западного образца. В результате атаки пострадали три женщины. Кроме того, разрушения зафиксированы в Центрально-Городском и Никитовском районах города.

Ранее украинский минометчик рассказал, как дезертировал из ВСУ с помощью бабушки.