Украинский минометчик раскрыл, как дезертировал из ВСУ с помощью бабушки

Минометчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший в плен в Курахово, признался, что дал взятку командиру за побег. Деньги на эти цели он попросил в долг у своей бабушки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.

«Я заключил контракт на три года. На семь тысяч (гривен)... Комбат (с позывным. — прим. ред.) Маэстро за 50 тысяч гривен (отпустил домой. — «Газета.Ru»). Деньги попросил у бабушки», — поделился деталями 28-летний Владислав.

В ведомстве уточнили, что минометчика задержали сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» вместе с 54-летним бывшим бойцом ВСУ, который был мобилизован уличным патрулем ТЦК в Днепропетровске и сбежал из украинской армии после первого обстрела. Задержанных передали спецслужбам для проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса.

До этого пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область. Командир приказал собирать вещи, в том числе и бронежилет, чтобы якобы отправиться «на совещание». Так он оказался в зоне боевых действий под Курском и попал в плен после того, как российские бойцы зажали его с группой сослуживцев на территории пожарной части.

Ранее украинский пленный рассказал о массовых побегах мобилизованных солдат ВСУ.