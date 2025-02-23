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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки. Об этом сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВСУ по направлению: 00:30 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении.

Подробностей о пострадавших и разрушениях не приводилось.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало свыше 250 тысяч человек.

20 февраля губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки около 20 раз обстреляли Горловку. Глава республики уточнил, что украинские военные использовали для обстрела города дальнобойную 155-мм артиллерию западного образца. В результате атаки пострадали три женщины. Кроме того, разрушения зафиксированы в Центрально-Городском и Никитовском районах города.

Ранее украинский минометчик рассказал, как дезертировал из ВСУ с помощью бабушки.

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