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Пушилин рассказал об обстрелах Горловки

Пушилин заявил, что ВСУ за сутки 20 раз обстреляли Горловку
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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Вооруженные силы Украины за сутки около 20 раз обстреляли Горловку с применением различных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор Донецкой Народной Республики.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1979 г.р., пострадали женщины 1962 и 1977 г.р. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — пишет Пушилин.

Кроме пострадавших мирных жителей, также пострадали жилые дома — разрушения зафиксированы в Центрально-Городском и Никитовском районах города.

Пушилин уточнил, что ВСУ использовали для обстрела города дальнобойную 155-мм артиллерию западного образца.

До этого генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские войска удерживают контроль над 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинский минометчик раскрыл, как дезертировал из ВСУ с помощью бабушки.

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