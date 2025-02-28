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Госдеп дал оценку переговорам России и США в Турции

Госдеп: дискуссия на переговорах России и США в Турции была конструктивной
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Leonhard Foeger/Reuters

Дискуссия на переговорах делегаций России и США в Стамбуле была конструктивной. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», — говорится в публикации.

Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ Александр Дарчиев, а делегацию США — заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Они договорились провести в еще одну встречу по перечисленным вопросам. Дату и место определят позже.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин сообщил, что первые контакты с администрацией президента США вселяют надежду.

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