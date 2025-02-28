Россия и США согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий

Представители России и США на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий двух стран. Об этом сообщил российский МИД на своем сайте.
«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в заявлении ведомства для СМИ.
Кроме того, на встрече была особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах россиян и американцев.
Американской стороне было также предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, добавили в МИД.
Накануне представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.
Перед встречей глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США.
Ранее Госдеп дал оценку переговорам России и США в Турции.