Россия и США согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий

МИД: РФ и США в Турции согласовали шаги по обеспечению финансирования дипмиссий

Представители России и США на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий двух стран. Об этом сообщил российский МИД на своем сайте.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в заявлении ведомства для СМИ.

Кроме того, на встрече была особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах россиян и американцев.

Американской стороне было также предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, добавили в МИД.

Накануне представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США.

Ранее Госдеп дал оценку переговорам России и США в Турции.