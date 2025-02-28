В Словакии извинились за поддержку антироссийской резолюции

Глава канцелярии правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извинился за то, что страна поддержала ее. Об этом пишет словацкое издание Dennikn.

«Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение», — сказал Гедра.

25 февраля Словацкая национальная партия (SNS) потребовала у премьер-министра республики Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. SNS также призвала Фицо «немедленно принести извинения» за поддержку резолюции со стороны Словакии.

Антироссийская резолюция ООН по Украине была принята 24 февраля. Документ поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

25 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты голосовали против резолюций ООН, критикующих Россию, потому что они являются «враждебными» и противоречат усилиям по урегулированию для обеих сторон и прекращению боевых действий. По его словам, американская сторона «пыталась усадить» Украину за стол переговоров, однако государство решило идти своим путем.

Ранее в России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН.