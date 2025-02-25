В Словакии потребовали у Фицо извиниться за поддержку антироссийской резолюции ООН

SNS потребовала от Словакии извиниться за поддержку в ООН резолюции по Украине

Словацкая национальная партия (SNS) потребовала у премьер-министра республики Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает агентство TASR.

«Предметом проверки должно стать получение информации о том, кто и когда дал согласие представителю Словакии в ООН голосовать таким образом», — говорится в заявлении партии.

SNS также призвала Фицо «немедленно принести извинения» за поддержку резолюции со стороны Словакии.

Антироссийская резолюция ООН по Украине была принята накануне. Документ поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

25 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты голосовали против резолюций ООН, критикующих Россию, потому что они являются «враждебными» и противоречат усилиям по урегулированию для обеих сторон и прекращению боевых действий. По его словам, американская сторона «пыталась усадить» Украину за стол переговоров, однако государство решило идти своим путем.

Ранее в России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН.