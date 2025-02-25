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Рубио назвал «враждебной» резолюцию ООН по Украине

Рубио: резолюции в ООН не способствуют урегулированию конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты голосовали против резолюций Организации объединенных наций (ООН), критикующих Россию, потому что они являются «враждебными» и противоречат усилиям по урегулированию для обеих сторон и прекращению боевых действий. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов», — заявил он.

По словам Рубио, американская сторона «пыталась усадить» Украину за стол переговоров, однако государство решило идти своим путем.

24 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине.

Резолюцию поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.

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