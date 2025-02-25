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В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН

Общественник Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
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РИА Новости

Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине стала «традиционным мракобесием» ЕС и Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров», — подчеркнул он.

24 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине.

Резолюцию поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие.

25 февраля сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. За документ, написанный в нейтральном ключе, проголосовали 10 членов Совета Безопасности, в том числе Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.

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