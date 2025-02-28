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Маск предположил, кто станет следующим президентом США

Маск: Джей-Ди Вэнс станет будущим президентом США
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса лучшим на своей должности и предположил, что он может стать будущим президентом Соединенных Штатов. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — написал Маск.

В начале этого года Вэнс покинул пост сенатора от штата Огайо, став вице-президентом США.

В своей речи Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также сказал, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Участники Мюнхенской конференции прослушали речь вице-президента практически без аплодисментов.

Ранее спецпосланник США раскрыл, чего требует завершение конфликта на Украине.

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