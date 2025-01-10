Сенатор Вэнс покинет свой пост в ночь на 10 января

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, представляющий Республиканскую партию, сложит полномочия сенатора в пятницу, 10 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо Вэнса, адресованное губернатору Огайо Майку Девайну.
«Я покидаю пост сенатора от штата Огайо с 10 января 2025 года. Я готовлюсь принять на себя обязанности вице-президента США», — говорится в письме.
Решение вступит в силу в полночь по времени восточного побережья США.
Губернатор Девайн объявил, что назначит замену Вэнсу в ближайшее время.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Вэнса состоится 20 января 2025 года.
На днях избранный вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс не смог четко ответить на вопрос о планах Трампа по поводу телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
До этого стало известно, что Джей Ди Вэнсу, который вскоре вступит в должность вице-президента Соединенных Штатов, провели операцию на пазухах носа.
Ранее Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку.