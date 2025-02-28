В Кремле не стали раскрывать детали переговоров РФ и США в Стамбуле

Песков: информацию о переговорах РФ и США в Стамбуле стоит ждать от дипломатов

Кремль не будет раскрывать детали переговоров делегаций России и США в Стамбуле, так как это прерогатива дипломатов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Делегации [в Турции] были на уровне дипломатических ведомств. Информацию нужно ожидать от них», — объяснил представитель Кремля.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Позднее в госдепе Штатов заявили, что встреча в Стамбуле была конструктивной.

Ранее в ООН прокомментировали переговоры России и США в Стамбуле.