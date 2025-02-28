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США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о «Боинге» MH17

Трампа призвали включить в мирное соглашение по Украине пункт о крушении MH17
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Родственники пассажиров рейса MH17 в Донбассе в 2014 году предложили президенту США Дональду Трампу включить отдельный пункт в мироном соглашении по Украине. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

Они обратились к Трампу с призывом добиться от России «признания ответственности за сбитый самолет». По их мнению без данного пункта нельзя будет договориться о надежном мирном договоре с Россией.

Самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

До этого Трамп подчеркнул, что давно знаком с российским президентом. Глава Белого дома отметил, что не верит в то, что Путин может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

Американский лидер считает, что Путину придется сделать уступки для достижения мира на Украине.

Ранее политолог заявил о прямом послании Путина Трампу.

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