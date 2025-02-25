Политолог заявил о прямом послании Путина Трампу

Президент России Владимир Путин адресовал прямое послание главе США Дональду Трампу в ходе телевизионного интервью журналисту Павлу Зарубину. Об этом написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Запись эфира, показанного поздно вечером 24 февраля, была опубликована «срочно», чтобы совпасть с окончанием рабочего дня в Вашингтоне, отметил Марков.

По мнению эксперта, выбор времени публикации интервью не случаен.

«Это было прямое послание Путина Трампу через экран ТВ. Оперативно. Так начала делаться политика», — подчеркнул политолог.

Во вторник чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил, что у Владимира Путина нет никаких иллюзий по поводу последних заявлений Трампа, российский лидер не раз говорил, что мы никогда не будем смотреть через розовые очки на действия стран Запада и, в первую очередь, США.

В интервью Зарубину Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии. Российский лидер заверил, что Москва ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее американский телеканал назвал Путина другом Трампа.