В будущем могут состояться переговоры, посвященные возвращению территорий Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает РИА Новости.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине , если это возможно», — сказал глава Белого дома.

Несколькими часами ранее Трамп во время пресс-конференции предложил журналисту самому вернуть утраченные Украиной территории, вошедшие в состав России. Сотрудник СМИ спросил американского президента, не будет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины в соответствии с Уставом ООН. Также глава государства напомнил о решении Международного суда ООН, который по поводу прецедента с Косово постановил, что если какая-то территория объявляет о самостоятельности, то она не должна спрашивать разрешение у властей страны, в которую на текущий момент входит.

Ранее в Кремле заявили, что принадлежность ставших российскими регионов не обсуждается.