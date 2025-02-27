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В Кремле заявили, что принадлежность ставших российскими регионов не обсуждается

Песков заявил о неоспоримой принадлежности новых территорий России
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Maxim Shemetov/Reuters

Территории, которые стали субъектами России — Донбасс и Новороссия — и которые записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью страны. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он так прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа по поводу территорий и его обещания вернуть Киеву как можно больше земель.

«Мы наблюдаем, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не ожидает, что решения будут легкими и быстрыми — слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — добавил он.

В середине января постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что миру необходимо признать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации в соответствии с Конституцией страны.

В ноябре президент РФ Владимир Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении Крыма для России.

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