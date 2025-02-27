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В администрации Эрдогана прокомментировали призыв к роспуску РПК

Советник Учум: призыв к роспуска РПК является началом новой эры для Турции
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Murad Sezer/Reuters

Призыв к роспуску запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) является началом «новой эры» для страны. Об этом заявил старший советник турецкого президента, заместитель председателя Совета по правовой политике при главе государства Мехмет Учум в социальной сети X.

«Насколько этот призыв будет услышан или нет — это уже практический вопрос, и те, кто не подчинится, ответят за последствия. Еще до того, как прозвучал этот призыв, были видны попытки саботажа и провокации. Им это не удалось, не удастся и впредь. Было сказано, что будет безоговорочный призыв, так и произошло», — написал политик.

Учум добавил, что в будущем каждый гражданин будет обязан «развивать и укреплять демократию», а также защищать независимость, географическую целостность и политическое единство Турции.

Несколькими часами ранее отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана в случае, если они не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о том, что в случае необходимости прибегнет к плану «Б». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган пригрозил «снести головы» террористическим группировкам в Сирии.

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