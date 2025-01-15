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Эрдоган пригрозил «снести головы» террористическим группировкам в Сирии

Президент Турции Эрдоган пригрозил террористическим группировкам в Сирии
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал действующие в Сирии террористические группировки сложить оружие и объявить о роспуске. Речь транслировал телеканал TRT Haber.

По его словам, если силы, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), не сложат оружие, «им не удастся избежать грядущей участи».

«У нас есть силы и возможности решить этот вопрос», — сказал он.

Эрдоган отметил, что все внешние силы «должны убрать свои руки из региона», иначе Анкара «с сирийскими братьями снесет головы» террористам.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.

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