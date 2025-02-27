Трамп открестился от своих слов про диктатора Зеленского

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором до сих пор. Об этом сообщает Reuters.

Трамп открестился от своего предыдущего заявления фразой: «Разве я это говорил?».

19 февраля Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Трамп заявил, что Европа потерпела неудачу на Украине.