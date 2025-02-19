Трамп: Европа не справится с разрешением кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз не справится с разрешением украинского кризиса. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также заявил, что экс-президент США Джо Байден «даже не пытался» добиться мира на Украине, тогда как вся Европа потерпела в этом деле неудачу.

«Европа провалилась в вопросе достижения мира», — подчеркнул Трамп, добавив, что президенту Украины Владимиру Зеленскому конфликт нужен ради помощи США.

Американский президент отметил, что его администрация «ведет успешные переговоры» о завершении украинского конфликта.

Среди прочего Трамп обвинил Владимира Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Глава Белого дома указал, что Зеленский является «диктатором без выборов», Украине необходимо провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине. Также Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. По его словам, получив информацию от спецслужб и других ведомств, американский лидер изменил свою позицию насчет сроков урегулирования ситуации на Украине и теперь считает, что решить ее можно за полгода, а не за один день.

Ранее Путин прокомментировал оговорку журналиста о встрече с Трампом.