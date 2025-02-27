Россия потребовала принятия мер от Франции после атаки на генконсульство в Марселе

Россия требует от Франции исчерпывающих мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений после осуждения напавших на Генконсульство в Марселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

В нем отмечается, что российская сторона требует от Парижа надлежащего исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях от 1961 и 1963 годов, а также Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

25 февраля Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство, их поместили под стражу.

26 февраля прокуратура Марселя подтвердила, что два французских ученых признали вину за нападение на генеральное консульство РФ. Их обвинили в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее Россию возмутил приговор напавшим на консульство в Марселе.