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Напавшими на генконсульство России в Марселе оказались ученые, они признали вину

Во Франции заявили, что двое ученых признали вину за нападение на консульство РФ
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Прокуратура Марселя подтвердила, что два французских ученых признали вину за нападение на генеральное консульство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти два человека сегодня предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра», — заявили в прокуратуре.

Напавшие на консульство России в Марселе обвиняются в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. Напавших на генконсульство поместили под стражу.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.

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