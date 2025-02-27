Россию возмутил приговор напавшим на консульство в Марселе

Москву возмутил непропорционально мягкий приговор гражданам Франции, которые совершили нападение на генконсульство России в Марселе. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул Станислав Оранский.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», — сказал собеседник агентства.

Дипломат добавил, что российская сторона рассматривает произошедшее как террористический акт, подчеркнув, что он был совершен группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору.

Оранский пояснил, что нападение на консульство было совершено с использованием взрывчатых веществ и нападавшие готовились к этому.

Однако все доводы прокурор отмел, отметив, что «речь ни о каком террористическом акте идти не может, французские граждане просто совершили глупость», заключил генеральный консул.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

25 февраля Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство, их поместили под стражу.

26 февраля прокуратура Марселя подтвердила, что два французских ученых признали вину за нападение на генеральное консульство РФ. Их обвинили в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее в Москве эвакуировали здание ВГТРК.