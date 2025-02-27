Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером в Белом доме выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках церемонии приветствия Стармера у Западного крыла Белого дома журналисты поинтересовались у Трампа о том, сумеет ли он добиться мирного соглашения по Украине.

«Да», — ответил президент США.

До этого сообщалось, что Трамп и Стармер на встрече в Вашингтоне обсудят план по отправке миротворцев на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел России указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Трамп пообещал попробовать вернуть Киеву территории.