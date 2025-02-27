ЕС намерен назначить представителя на переговорах по Украине

Bloomberg: ЕС желает назначить представителя на переговорах по Украине

Европейский союз хочет на всякий случай назначить собственного специального представителя на мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои дипломатические источники.

По его информации, лидеры ЕС собираются обсудить этот вопрос на экстренном саммите в Брюсселе, который пройдет 6 марта. Украина призывает Брюссель назначить такого спецпредставителя в кратчайшие сроки, пишет Bloomberg.

18 февраля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль ЕС в переговорах между Россией и США по Украине исключена.

24 февраля президент РФ Владимир Путин назвал реакцию Европы на российско-американские контакты «эмоциональной» и «лишенной практического смысла».

Он также сказал, что участие стран ЕС в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с Россией.

Ранее в конгрессе США посоветовали Евросоюзу, не заслужившему место за столом переговоров, «заткнуться».