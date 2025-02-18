МИД России: роль Евросоюза в переговорах по Украине исключена

Роль Евросоюза в начавшихся переговорах между Россией и США по Украине исключена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что контакты между Россией и США вызывают истерику у евроатлантических русофобов.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.