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В США посоветовали Евросоюзу, не заслужившему место за столом переговоров, «заткнуться»

Конгрессмен Креншо: ЕС не заслужил место в переговорах по Украине
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Global Look Press

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны «заткнуться». Об этом он заявил в подкасте издания Politico.

«Почему вы (европейцы — «Газета.Ru») не берете $200 млрд из замороженных активов (России — «Газета.Ru») и не изымаете их? Европейцы говорят, «мы не можем этого сделать». Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров — «Газета.Ru»)», — заявил конгрессмен.

Креншо подчеркнул, что Евросоюзу также «стоит заткнуться», если они не захотят разместить 50 тысяч солдат на границе Польши. Свои слова американский политик назвал «честным посланием европейским лидерам».

20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Братиславе заявил, что страны Евросоюза должны «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Также глава альянса заявил, что «был рассержен» из-за того, что США начали переговоры по Украине без НАТО.

До этого Bloomberg заявило о полной политической несамостоятельности Европы. В публикации отмечается, что отношения между странами Евросоюза и США изменились.

Ранее в Британии высказались о едином посреднике от ЕС на переговорах по Украине.

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