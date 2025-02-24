Путин оценил реакцию ЕС на российско-американские контакты

Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» назвал реакцию Европы на российско-американские контакты «эмоциональной» и «лишенной практического смысла».

Политик отметил, что страны ЕС ничего не могут требовать от Москвы.

«Они (страны Европы. — «Газета.Ru») тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», — высказался Путин.

Он добавил, что участие стран ЕС в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с Россией.

«Захотят вернуться — пожалуйста», — заявил президент.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему переговоры в Эр-Рияде не приблизили мир на Украине.