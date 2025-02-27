Трамп продлил антироссийские санкции

Трамп продлил на год действие санкций против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительного указа, вводящего антироссийские санкции в связи с угрозой территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный Белым домом.

Речь идет об указе 13660, который 6 марта 2014 года подписал тогдашний президент Соединенных Штатов Барак Обама. Документ вводит рестрикции против лиц и организаций, ответственных, по мнению американской стороны, за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Указом также вводятся ограничения на поездки определенных лиц и должностных лиц, ответственность за присоединение Крыма к России.

В феврале президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса.

В этом месяце государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что его страна сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. При этом он отмечал, что санкции придется отменить после окончания конфликта.

Ранее во Франции заявили, что Евросоюз может отменить санкции против России в течение «месяцев».