Путин заявил о положительном влиянии санкций на бизнес и науку РФ

Внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, глава государства отметил, что российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью в разработке технологических решений, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги по эффективности.

Сегодня экономический обозреватель Юрий Пронько в интервью Tsargrad.tv отметил, что хотя Евросоюз и утвердил 16-й пакет санкций в отношении РФ, но вошедшие в него ограничения не смогут существенно повлиять на российскую экономику. Он подчеркнул, что основным стал запрет на закупку первичного алюминия, при этом на страны Европы приходится только 6% экспорта.

«Это неприятное событие, но не фатальное», — подчеркнул он.

ЕС планирует официально принять очередной пакет санкций 24 февраля — в третью годовщину начала спецоперации на Украине. Какие еще рестрикции в него вошли и почему Европа не хочет отказываться от санкционной политики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит продавать игровые приставки в России.