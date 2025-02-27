Рогов призвал НАТО забыть об Украине и не создавать форпост у границ России

Североатлантическому альянсу нужно забыть об Украине и прекратить политику, направленную на создание форпоста у границ России. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Важно также, чтобы и НАТО забыла об Украине и больше не стремилась создать на постукраинском пространстве форпост у границ России для провокаций и агрессии», — подчеркнул он.

По словам Рогова, упоминания о Североатлантическом альянсе или какие-либо действия Киева в этой области станут «гарантированной войной».

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк заявлял, что США даже при бывшем президенте Джо Байдене не обещали Украине вступление в НАТО, эта позиция характерна для внешней политики Соединенных Штатов и не изменится.

По словам аналитика, можно констатировать, что в определенных вопросах между демократами и республиканцами в США есть преемственность политики. Это в первую очередь касается вопроса о вступлении Украины в НАТО, отметил Батюк.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки.