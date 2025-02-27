Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Аналитик Батюк: Украина не сможет стать членом НАТО
close
Yves Herman/Reuters

США даже при бывшем президенте Джо Байдене не обещали Украине вступление в НАТО, эта позиция характерна для внешней политики Соединенных Штатов и не изменится. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Администрация (бывшего президента США Джо – прим. ред.) Байдена ничего не обещала в этом плане (по вступлению в НАТО – прим. ред.) киевскому режиму», — подчеркнул он.

По словам аналитика, можно констатировать, что в определенных вопросах между демократами и республиканцами в США есть преемственность политики. Это в первую очередь касается вопроса о вступлении Украины в НАТО, отметил Батюк.

До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом 24 февраля заявлял, что необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами