США даже при бывшем президенте Джо Байдене не обещали Украине вступление в НАТО, эта позиция характерна для внешней политики Соединенных Штатов и не изменится. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Администрация (бывшего президента США Джо – прим. ред.) Байдена ничего не обещала в этом плане (по вступлению в НАТО – прим. ред.) киевскому режиму», — подчеркнул он.

По словам аналитика, можно констатировать, что в определенных вопросах между демократами и республиканцами в США есть преемственность политики. Это в первую очередь касается вопроса о вступлении Украины в НАТО, отметил Батюк.

До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом 24 февраля заявлял, что необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки.